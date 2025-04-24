В Україну повернули тіло закатованої в полоні журналістки Вікторії Рощиної
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну. Вона була закатована у російському полоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка в інтерв’ю "Цензор. НЕТ".
"Так, її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", - зазначив заступник глави МВС.
Вікторія Рощина працювала на hromadske, а також публікувалася в "Українській правді" та "Радіо Свобода". Вона співпрацювала з "Українським радіо", "UA: Першим" та "Цензор.нет".
У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".
Загибель Вікторії Рощиної
Нагадаємо, 3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях України. Лише у травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
На початку повномасштабного вторгнення росіяни також утримували Вікторію. Це сталося у березні 2022 року. Тоді силовики ФСБ затримали журналістку, коли вона готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях.
Про смерть української журналістки Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Міністерства оборони Росії направило лист родині журналістки, в якому йшлося, що вона померла 19 вересня.
За інформацією ГУР, журналістка мала бути включена в один із найближчих обмінів полоненими.
Відомо, що у Росію журналістку утримували у двох найжорстокіших тюрмах.
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