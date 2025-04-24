В Україну повернули тіло закатованої в полоні журналістки Вікторії Рощиної

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну. Вона була закатована у російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка в інтерв’ю "Цензор. НЕТ".

"Так, її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", - зазначив заступник глави МВС. Вікторія Рощина працювала на hromadske, а також публікувалася в "Українській правді" та "Радіо Свобода". Вона співпрацювала з "Українським радіо", "UA: Першим" та "Цензор.нет". У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".