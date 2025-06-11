В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників

Обмін полоненими

Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовилися про масштабний обмін полоненими. Йдеться про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.

Також сторони домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих військових з кожного боку.

Так, 9 червня Україна та РФ провели новий обмін. Кількість повернутих військових не повідомляли. Але відомо, що серед тих, кого вдалося повернути - це поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Вчора, 10 червня, відбувся другий етап обміну. Додому повернулися важкопоранені і поранені воїни.

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