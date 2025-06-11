В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників. Серед них бійці, які воювали на сході та півдні України, а також у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Спочатку тіла військових передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи для встановлення осіб загиблих.

Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони України.

З-поміж повернених "на щиті" захисники, які загинули у

Обмін полоненими

Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовилися про масштабний обмін полоненими. Йдеться про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.

Також сторони домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих військових з кожного боку.

Так, 9 червня Україна та РФ провели новий обмін. Кількість повернутих військових не повідомляли. Але відомо, що серед тих, кого вдалося повернути - це поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Вчора, 10 червня, відбувся другий етап обміну. Додому повернулися важкопоранені і поранені воїни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.