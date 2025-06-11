В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
В Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників. Серед них бійці, які воювали на сході та півдні України, а також у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
З-поміж повернених "на щиті" захисники, які загинули у
- Курській області;
- Харківській області;
- Луганській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області.
Фото: в Україну повернули тіла 1212 воїнів (t.me/Koord_shtab)
Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони України.
Також Коордштаб відзначив допомогу Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Спочатку тіла військових передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи для встановлення осіб загиблих.
Обмін полоненими
Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовилися про масштабний обмін полоненими. Йдеться про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.
Також сторони домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих військових з кожного боку.
Так, 9 червня Україна та РФ провели новий обмін. Кількість повернутих військових не повідомляли. Але відомо, що серед тих, кого вдалося повернути - це поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.
Вчора, 10 червня, відбувся другий етап обміну. Додому повернулися важкопоранені і поранені воїни.
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