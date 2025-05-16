В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

Серед полеглих - оборонці, які віддали життя на найгарячіших напрямках фронту: Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському, Харківському, а також тіла, які перебували в моргах на території РФ.

Як зазначили у штабі, повернення Героїв стало можливим завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.

Фото: Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових (t.me/Koord_shtab)