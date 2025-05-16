В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників
Україна повернула тіла 909 своїх захисників, які загинули на фронті. Вони воювали на вісьмох напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Серед полеглих - оборонці, які віддали життя на найгарячіших напрямках фронту: Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському, Харківському, а також тіла, які перебували в моргах на території РФ.
Як зазначили у штабі, повернення Героїв стало можливим завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.
Фото: Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових (t.me/Koord_shtab)
Обмін тілами між Україною та РФ
Україна регулярно здійснює обміни тілами загиблих військових із Росією. Окупанти систематично затягують цей процес, зокрема й щодо полеглих.
Останній раз Україна повернула тіла 909 загиблих захисників у середині квітня.
Також, 28 березня Україна повернула тіла 909 загиблих військовослужбовців у межах репатріаційних заходів.
Варто зазначити, що, за даними на початок березня, протягом останніх чотирьох місяців російська сторона передала вдвічі більше тіл українських захисників, ніж за весь період повномасштабної війни до того.
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