В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

Обмін тілами між Росією та Україною

Україна та Російська Федерація (РФ) регулярно проводять обмін тілами загиблих військовослужбовців. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста й є одним з небагатьох дипломатичних каналів між країнами.

За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, за останні чотири місяці російська сторона передала вдвічі більше тіл, ніж за весь період повномасштабної війни.

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