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В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

П'ятниця 28 березня 2025 14:46
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В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників Ілюстративне фото: в Україну повернули тіла 909 полеглих захисниківя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула тіла 909 загиблих воїнів. Це сталося завдяки репатріаційним заходам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Загиблі бійці воювали на:

  • Курахівському напрямку;
  • Покровському напрямку;
  • Бахмутському напрямку;
  • Вугледарському напрямку;
  • Луганському напрямку;
  • Запорізькому напрямку.

Також були повернуті тіла, які перебували в російських моргах.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у поверненні тіл українських захисників.

Обмін тілами між Росією та Україною

Україна та Російська Федерація (РФ) регулярно проводять обмін тілами загиблих військовослужбовців. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста й є одним з небагатьох дипломатичних каналів між країнами.

За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, за останні чотири місяці російська сторона передала вдвічі більше тіл, ніж за весь період повномасштабної війни.

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