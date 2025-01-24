В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників

Обміни полоненими

Нагадаємо, 15 січня в Україну з російського полону повернули 24 військових та цивільний. Звільнені з полону українці були поранені, у одного важка форма туберкульозу.

Серед звільнених полонених захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Попередній обмін відбувся 30 грудня 2024 року. Тоді Україна повернула з російського полону 189 громадян.

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