В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників

Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих воїнів. Це захисники, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

З моргів на території Росії повернено 34 загиблих українських військових.

Як повідомив Коордштаб, серед повернених "на щиті" оборонців:

Обміни полоненими

Нагадаємо, 15 січня в Україну з російського полону повернули 24 військових та цивільний. Звільнені з полону українці були поранені, у одного важка форма туберкульозу.

Серед звільнених полонених захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Попередній обмін відбувся 30 грудня 2024 року. Тоді Україна повернула з російського полону 189 громадян.

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