В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників
Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих воїнів. Це захисники, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Як повідомив Коордштаб, серед повернених "на щиті" оборонців:
- 451 захисник з Донецького напрямку;
- 71 з Бахмутського напрямку;
- 51 з Вугледарського напрямку;
- 13 з Луганського напрямку;
- 137 із Запорізького напрямку.
З моргів на території Росії повернено 34 загиблих українських військових.
Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.
Повернення загиблих захисників також сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.
Обміни полоненими
Нагадаємо, 15 січня в Україну з російського полону повернули 24 військових та цивільний. Звільнені з полону українці були поранені, у одного важка форма туберкульозу.
Серед звільнених полонених захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Попередній обмін відбувся 30 грудня 2024 року. Тоді Україна повернула з російського полону 189 громадян.
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