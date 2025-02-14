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В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула тіла 757 загиблих воїнів. Це сталося завдяки репатріаційним заходам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Загиблі бійці воювали на: 

  • Курахівському; 
  • Покровському; 
  • Бахмутському; 
  • Вугледарському; 
  • Луганському; 
  • Запорізькому напрямках. 

Також були повернуті тіла, які перебували в моргах на території Росії. 

КШППВ висловив вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) за сприяння у поверненні тіл українських захисників. 

Обміни полоненими

Під час повномасштабної війни між Україною та Росією триває процес обміну тілами загиблих військових. Цей гуманітарний обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста і є одним із небагатьох дипломатичних каналів між двома країнами.

Нагадаємо, 24 січня Україна також повернула тіла 757 загиблих воїнів, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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