В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
Україна повернула тіла 757 загиблих воїнів. Це сталося завдяки репатріаційним заходам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Загиблі бійці воювали на:
- Курахівському;
- Покровському;
- Бахмутському;
- Вугледарському;
- Луганському;
- Запорізькому напрямках.
Також були повернуті тіла, які перебували в моргах на території Росії.
КШППВ висловив вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) за сприяння у поверненні тіл українських захисників.
Обміни полоненими
Під час повномасштабної війни між Україною та Росією триває процес обміну тілами загиблих військових. Цей гуманітарний обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста і є одним із небагатьох дипломатичних каналів між двома країнами.
Нагадаємо, 24 січня Україна також повернула тіла 757 загиблих воїнів, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
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