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В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

П'ятниця 14 лютого 2025 14:13
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В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула тіла 757 загиблих воїнів. Це сталося завдяки репатріаційним заходам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Загиблі бійці воювали на:

  • Курахівському;
  • Покровському;
  • Бахмутському;
  • Вугледарському;
  • Луганському;
  • Запорізькому напрямках.

Також були повернуті тіла, які перебували в моргах на території Росії.

КШППВ висловив вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) за сприяння у поверненні тіл українських захисників.

Обміни полоненими

Під час повномасштабної війни між Україною та Росією триває процес обміну тілами загиблих військових. Цей гуманітарний обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста і є одним із небагатьох дипломатичних каналів між двома країнами.

Нагадаємо, 24 січня Україна також повернула тіла 757 загиблих воїнів, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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