В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Також були повернуті тіла, які перебували в моргах на території Росії.

Обміни полоненими

Під час повномасштабної війни між Україною та Росією триває процес обміну тілами загиблих військових. Цей гуманітарний обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста і є одним із небагатьох дипломатичних каналів між двома країнами.

Нагадаємо, 24 січня Україна також повернула тіла 757 загиблих воїнів, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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