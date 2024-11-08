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В Україну повернули тіла 563 полеглих захисників

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців за результатами репатріаційних заходів. Серед них - 320 захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 воїнів з Бахмутського напрямку.

Також Україні вдалося повернути 154 тіла з моргів на території Росії.

Повернення здійснили завдяки координації різних структур: співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими співпрацювали з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Збройними Силами України та іншими структурами Сектору безпеки та оборони.

Українські Збройні Сили транспортують репатрійовані тіла до визначених державних установ, де правоохоронці та судово-медичні експерти займуться встановленням їх особи. 

31 травня Україна повернула тіла 212 полеглих військовослужбовців, які загинули в боях на різних напрямках фронту.

Наприкінці квітня було репатрійовано тіла 140 загиблих, більшість з яких брали участь у бойових діях на Донеччині.

2 серпня Україна повернула ще 250 тіл полеглих захисників.

18 жовтня в Україну вдалося повернути 501 тіло полеглих оборонців.

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