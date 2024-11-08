В Україну повернули тіла 563 полеглих захисників

Також Україні вдалося повернути 154 тіла з моргів на території Росії.

Повернення здійснили завдяки координації різних структур: співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими співпрацювали з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Збройними Силами України та іншими структурами Сектору безпеки та оборони.

Українські Збройні Сили транспортують репатрійовані тіла до визначених державних установ, де правоохоронці та судово-медичні експерти займуться встановленням їх особи.