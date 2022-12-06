В Україну повернули тіла 49 загиблих бійців

У вівторок, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 49 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе для повернення тіл оборонців. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться тіла загиблих захисників. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників дуже важливо гідно попрощатися з ними", - наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
З кінця травня вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за незалежність України.
Як повідомлялося, 22 листопада між Україною та Росією відбувся черговий обмін тілами загиблих військових. Київ повернув додому тіла 33 героїв.
Також Україна повернула додому із російського полону ще трьох військових. Йдеться про морських піхотинців.
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