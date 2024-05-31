Україна повернула тіла 212 полеглих військових

Обміни полоненими

Варто нагадати, що Україна провела декілька обмінів полоненими з РФ. Зокрема, додому повернулася частині оборонців Маріуполя та бійців полку "Азов". Проте у російському полоні залишається велика кількість українських захисників.

Раніше Україна заявила, що готова до обміну за формулою "всіх на всіх". Росія ігнорує ініціативу.

Папа Римський та Патріарх Варфоломій підтримали обмін "всіх на всіх" та закликали сторони провести його.

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