Українцям розповіли, як діяти під час інсульту

При інсультах важлива кожна хвилина. Але це захворювання підступне тим, що його складно розпізнати, тому важливо знати, як правильно діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацслужбу здоров'я України (НСЗУ).
"Коли у людини трапляється інсульт, треба діяти максимально швидко. Адже своєчасно надана якісна медична допомога допоможе зберегти життя та убезпечить від важких наслідків для здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Якщо симптоми схожі на інсульт, негайно викликайте екстрену допомогу за номером 103.
"Зафіксуйте час появи перших ознак мозкового інсульту. Це потрібно для того, щоб лікарі вирахували вікно терапевтичних можливостей і встигли розпочати необхідну терапію", - радять спеціалісти.
Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт команда екстреної медичної допомоги повинна доставити не в будь-яку найближчу лікарню, а в найближчу, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".
Інсульт - це гострий невідкладний стан, коли порушується кровообіг у головному мозку, а його наслідки можуть бути руйнівними.
При цьому поряд з інсультом життєбезпечним є інфаркт. Як відзначають лікарі, інфаркт та інсульт - це два життєзагрозливі стани, які мають низку серйозних наслідків. Але мало хто знає, чим вони відрізняються. Докладніше - у матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.