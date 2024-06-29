Українцям розповіли, як діяти під час інсульту

"Коли у людини трапляється інсульт, треба діяти максимально швидко. Адже своєчасно надана якісна медична допомога допоможе зберегти життя та убезпечить від важких наслідків для здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Основні симптоми при інсульті

порушення мовлення;

раптова втрата зору чи чіткого бачення;

запаморочення;

поява асиметрії на обличчі;

раптова слабкість чи оніміння кінцівок.

Якщо симптоми схожі на інсульт, негайно викликайте екстрену допомогу за номером 103.

"Зафіксуйте час появи перших ознак мозкового інсульту. Це потрібно для того, щоб лікарі вирахували вікно терапевтичних можливостей і встигли розпочати необхідну терапію", - радять спеціалісти.

Важливо

Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт команда екстреної медичної допомоги повинна доставити не в будь-яку найближчу лікарню, а в найближчу, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".