Українцям нагадали, які документи мають бути у рідних тих, хто пішов на фронт: список

Лубінець поінформував про перелік даних, що мають бути у сім'ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.

За його словами, серед таких даних:

прізвище, ім’я і по-батькові;

дата народження;

копія паспорта;

контактні дані місця постійної дислокації військової частини;

контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник;

назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;

посада, звання військово-облікова спеціальність (якщо відомо).

особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) або жетону;

ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;

ПІБ, контакти безпосереднього командира;

ПІБ, контакти командира частини;

телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.

У разі, якщо якусь проблему щодо прав людини, розв'язати не вдалось, звертайтеся до Уповноваженого ВР:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном 044-299-74-08.

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