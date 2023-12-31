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Українцям нагадали, які документи мають бути у рідних тих, хто пішов на фронт: список

Фото: які документи мають бути у сім'ях, чиї рідні пішли на фронт (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Українцям нагадали, про перелік обов'язкових документів для сімей, чиї рідні зараз на фронті. Ці дані допоможуть родичам у можливих критичних ситуаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Лубінець поінформував про перелік даних, що мають бути у сім'ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.

За його словами, серед таких даних:

  • прізвище, ім’я і по-батькові;
  • дата народження;
  • копія паспорта;
  • контактні дані місця постійної дислокації військової частини;
  • контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник;
  • назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;
  • посада, звання військово-облікова спеціальність (якщо відомо).
  • особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) або жетону;
  • ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;
  • ПІБ, контакти безпосереднього командира;
  • ПІБ, контакти командира частини;
  • телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.
 

У разі, якщо якусь проблему щодо прав людини, розв'язати не вдалось, звертайтеся до Уповноваженого ВР:

  • за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
  • на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • на гарячу лінію: 0 800 501 720;
  • за телефоном 044-299-74-08.

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