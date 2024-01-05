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Українців попередили про загрозу "Шахедів"

Фото: Українців попередили про загрозу "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В західній частині Херсонської області сьогодні надвечір було помічено російські ударні "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та заяву Командування повітряних сил Збройних сил України.

"Зафіксовано ударні БпЛА  "Шахед"  в західній частині Херсонської області, курс північно-західний", - повідомили в повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 20:30 виглядає так:

Атаки РФ

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували двома хвилями "Шахедів": звечора та під ранок.

Повітряні сили повідомили, що окупанти випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 з них.

У Черкаській області через падіння уламків пошкоджені електролінії, у Миколаївській - є влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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окупантиВійна Росії проти України