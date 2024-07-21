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Українці можуть безкоштовно зробити пластичну операцію на обличчі: які умови

Фото: українцям безкоштовно зроблять пластику обличчя (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У рамках медичної місії FACE TO FACE 2024 українці, які отримали травми обличчя в наслідок російської агресії, зможуть подати заявку на безкоштовну пластичну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

"Вже цієї осені у Львові американські хірурги разом з українськими лікарями проведуть безоплатні пластичні операції для військовослужбовців та цивільних, які постраждали внаслідок російсько-української війни", - наголосили в МОЗ. 

До участі у програмі запрошуються пацієнти

  • з тяжкими травмами обличчя,
  • дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій. 

Кандидатів відбиратимуть американські та українські фахівці, які беруть участь у місії.

"Операція та перебування в лікарні для пацієнтів будуть безкоштовними!", - підкреслили в міністерстві.

Якщо ви або ваші знайомі мають травми голови, обличчя чи шиї, для участі у програмі зверніться у месенджери:

  • Telegram/Viber/WhatsApp за номером: +38 093 781 43 04.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, на які пільги можуть претендувати діти, які постраждали внаслідок війни.

До того ж РБК-Україна писало про те, хто може подати заяву на пільги замість ветерана.

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Мінстерство охорони здоров'я України