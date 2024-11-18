Український воїн збив ракету над Хмельницькою областю з ПЗРК (відео)

Український захисник під час масованого удару по Україні 17 листопада збив ворожу ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу. З'явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна у Facebook.
"У Київській області влучила Наташа, а у нас влучив Саша! На відео момент збиття однієї із вчорашніх ворожих ракет над Хмельницькою областю", - написав Тюрін.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
При цьому чиновник не уточнив, з якого саме ПЗРК військовий збив ракету.
Нагадаємо, вчора, 17 листопада, стало відомо, що солдатів Наталія Грабарчук знищила ворожу ракету над Київською областю за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".
За словами жінки, це був її перший бойовий пуск і вона одразу потрапила в ціль.
Вона розповіла, що у її вогневій мобільній групі лише військовослужбовці-жінки і вони докладають максимум своїх сил для досягнення результату.
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