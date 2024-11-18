Український воїн збив ракету над Хмельницькою областю з ПЗРК (відео)

Військова Наталія збила ракету

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, стало відомо, що солдатів Наталія Грабарчук знищила ворожу ракету над Київською областю за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

За словами жінки, це був її перший бойовий пуск і вона одразу потрапила в ціль.

Вона розповіла, що у її вогневій мобільній групі лише військовослужбовці-жінки і вони докладають максимум своїх сил для досягнення результату.

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