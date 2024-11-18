Український воїн збив ракету над Хмельницькою областю з ПЗРК (відео)

Ілюстративне фото: український воїн збив ракету над Хмельницькою областю з ПЗРК (Getty Images)

Український захисник під час масованого удару по Україні 17 листопада збив ворожу ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна у Facebook.

"У Київській області влучила Наташа, а у нас влучив Саша! На відео момент збиття однієї із вчорашніх ворожих ракет над Хмельницькою областю", - написав Тюрін. Обережно! На відео присутня ненормативна лексика! При цьому чиновник не уточнив, з якого саме ПЗРК військовий збив ракету.