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Український воїн "Іглою" збив "Шахед" на півдні (відео)

Понеділок 16 вересня 2024 18:51
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Український воїн "Іглою" збив "Шахед" на півдні (відео) Ілюстративне фото: воїн ЗСУ збив "Іглою" "Шахед" (facebook.com/mvs gov ua)
Автор: Іван Носальський

Український захисник зміг збити російських дрон-камікадзе "Шахед" на півдні. Він знищив безпілотник за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Силі оборони півдня України у Telegram.

Як наголосили військові, "Шахед" збив воїн радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького 16 вересня вночі.

"Влучив у "Шахед" із переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла", оснащеного тепловізором", - уточнили у Силах оборони півдня.

Посилені атаки "Шахедів"

Нагадаємо, останні кілька днів росіяни почали запускати більше дронів-камікадзе "Шахед" по Україні.

Зокрема, під атакою знаходилися південні області. Туди ворог запускав дрони з території Криму.

Уламки ворожих безпілотників падали на території Одеси та області. Там місцеві жителі чули вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Зокрема, сьогодні, 16 вересня, вночі у повітряному просторі України було зафіксовано 56 "Шахедів". 53 з них було знищено українськими захисниками, а ще троє були локально втрачені.

Більш детально про те, чому росіяни почали використовувати більше дронів-камікадзе, - у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна пояснив експерт з авіації Костянтин Криволап.

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