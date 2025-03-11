Український військовий у Венеції врятував життя пораненому хлопцю: деталі

Український військовий під час відпочинку в італійській Венеції врятував життя хлопця. Його було поранено ножем і за інших обставин він міг би спливти кров'ю.

Докладніше про те, як захисник України врятував хлопця у Венеції, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про порятунок і поранення хлопця у Венеції

Про порятунок хлопця у Венеції повідомив сам український військовий. Відповідний допис він зробив у соціальній мережі Х. Там же він опублікував кілька світлин з місця події.

"20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би на**й", - написав захисник України під ніком Капітан Двіжуха.

Публікація українського військового (скриншот: x.com/ultrarightnow)

У коментарях під публікацією люди активно дякують військовому за врятоване життя та небайдужість, а також висловлюють слова поваги.

Дехто навіть запитав, чи мав він при собі весь IFAK (англійською - Individual First Aid Kit) - стандартну індивідуальну аптечку НАТО.

"Весь. Мій супутник кожної відпустки. Тепер без одного турнікету", - відповів Капітан Двіжуха.

Один з коментарів під дописом військового (скриншот: x.com/ultrarightnow)

"Дякую, що зробили те, що треба. Дякую за чергове незайве нагадування таскати з собою IFAK", - написав інший коментатор.

"Постійний мій супутник, попри насмішки рідних", - відповів український військовий.

Інший коментар під дописом Капітана Двіжухи (скриншот: x.com/ultrarightnow)

Тим часом венеційське видання Corriere Del Veneto повідомило, що "хлопця північноафриканського походження в центрі Венеції ударив ножем одноліток".

Уточнюється, що подія трапилась о 16:37 понеділка, 10 березня, "у Salizada San Canzian поблизу Ponte dei Giocattoli, в історичному центрі, неподалік від Rialto".

"За попередніми даними, вони зустрілися в тому місці, де почалася бійка", - додали у ЗМІ.

Повідомляється, що за кілька хвилин після зустрічі "виникла жорстока сварка" і хлопці почали битися.

"Схоже, що поранений намагався тримати іншого, який, начебто щоб втекти, витягнув великого ножа й почав завдавати йому ударів по руці та нозі. У цей момент поранений хлопець відпустив іншого", - написали у виданні.

Зазначається, що "поранений юнак пройшов кілька метрів" і впав біля місцевого ресторану Trattoria Tre Spiedi.

"Перехожий, український військовий у відпустці, побачив це та допоміг йому, а інші перехожі забили на сполох", - повідомили журналісти.

При цьому нападник швидко пішов у бік площі Campo dei Miracoli, зникнувши без сліду.

"На місце прибули судмедексперти та місцева поліція. Люди були шоковані ще й тим, що на землі залишилося багато слідів крові", - розповіли у виданні.

Варто зазначити, що спершу у ЗМІ з'явилась інформація, буцімто хлопця врятував "російський турист", однак згодом помилку виправили.

"Шановні! Пані @VeraMantengoli вже зі мною зв'язалась і ми все обговорили, уточнили. Неточність внесли місцеві, це саме вони назвали мене "turista russo". @corriereveneto все люб'язно виправили", - повідомив Капітан Двіжуха.

Пост українського військового щодо помилки у ЗМІ (скриншот: x.com/ultrarightnow)