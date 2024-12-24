Український підліток, якого вивезли до РФ, вчинив самогубство: відкрито справу

Інформація про підлітка у ЗМІ

Як пишуть "Важные истории", Олександр Якущенко жив у дитячому будинку під Херсоном. Очільниця дитячого будинку співпрацювала з російськими окупантами, тож на тлі визволення правобережної частини Херсонської області вона разом із вихованцями виїхала до Росії.

Фото: Олександр Якущенко (t.me/istories_media)

18-річний хлопець потрапив у прийомну сім'ю в Краснодарському краї. Незадовго до самогубства він записав своїм друзям аудіоповідомлення, у якому стверджував, що він "нікому не потрібен" і "якби він не приїхав у Краснодарський край, то не було б проблем".

За даними видання, з рідною матір'ю, Оленою Якущенко, Олександр не зустрічався з 2016 року. Між ними були погані стосунки, вони спілкувалися тільки телефоном.

Відкрито справу

Як зазначили в Офісі генпрокурора, у зв'язку інформацією про самогубство хлопця - вихованця будинку сімейного типу села Токарівка Херсонської області було розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.