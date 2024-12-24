Український підліток, якого вивезли до РФ, вчинив самогубство: відкрито справу

У Росії вчинив самогубство 18-річний українець Олександр Якущенко. Його незаконно вивезли в РФ з Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории" та Офіс генпрокурора України в Telegram.
Як пишуть "Важные истории", Олександр Якущенко жив у дитячому будинку під Херсоном. Очільниця дитячого будинку співпрацювала з російськими окупантами, тож на тлі визволення правобережної частини Херсонської області вона разом із вихованцями виїхала до Росії.
18-річний хлопець потрапив у прийомну сім'ю в Краснодарському краї. Незадовго до самогубства він записав своїм друзям аудіоповідомлення, у якому стверджував, що він "нікому не потрібен" і "якби він не приїхав у Краснодарський край, то не було б проблем".
За даними видання, з рідною матір'ю, Оленою Якущенко, Олександр не зустрічався з 2016 року. Між ними були погані стосунки, вони спілкувалися тільки телефоном.
Як зазначили в Офісі генпрокурора, у зв'язку інформацією про самогубство хлопця - вихованця будинку сімейного типу села Токарівка Херсонської області було розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
Нагадаємо, депортація українських дітей до Росії є досить масовим явищем. Окупанти від початку повномасштабної війни вивезли з української території вже щонайменше сотні тисяч дітей.
Але Україна поступово їх повертає. Зокрема, нещодавно з Росії та окупованих територій вдалося повернути п'ятьох дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.