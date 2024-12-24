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Український підліток, якого вивезли до РФ, вчинив самогубство: відкрито справу

Вівторок 24 грудня 2024 19:37
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Український підліток, якого вивезли до РФ, вчинив самогубство: відкрито справу Ілюстративне фото: Офіс генпрокурора проведе розслідування самогубства 18-річного українця, якого депортували до РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Росії вчинив самогубство 18-річний українець Олександр Якущенко. Його незаконно вивезли в РФ з Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории" та Офіс генпрокурора України в Telegram.

Інформація про підлітка у ЗМІ

Як пишуть "Важные истории", Олександр Якущенко жив у дитячому будинку під Херсоном. Очільниця дитячого будинку співпрацювала з російськими окупантами, тож на тлі визволення правобережної частини Херсонської області вона разом із вихованцями виїхала до Росії.

Український підліток, якого вивезли до РФ, вчинив самогубство: відкрито справуФото: Олександр Якущенко (t.me/istories_media)

18-річний хлопець потрапив у прийомну сім'ю в Краснодарському краї. Незадовго до самогубства він записав своїм друзям аудіоповідомлення, у якому стверджував, що він "нікому не потрібен" і "якби він не приїхав у Краснодарський край, то не було б проблем".

За даними видання, з рідною матір'ю, Оленою Якущенко, Олександр не зустрічався з 2016 року. Між ними були погані стосунки, вони спілкувалися тільки телефоном.

Відкрито справу

Як зазначили в Офісі генпрокурора, у зв'язку інформацією про самогубство хлопця - вихованця будинку сімейного типу села Токарівка Херсонської області було розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Депортація дітей до Росії

Нагадаємо, депортація українських дітей до Росії є досить масовим явищем. Окупанти від початку повномасштабної війни вивезли з української території вже щонайменше сотні тисяч дітей.

Але Україна поступово їх повертає. Зокрема, нещодавно з Росії та окупованих територій вдалося повернути п'ятьох дітей.

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