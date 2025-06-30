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Український автобус у Румунії потрапив у смертельну ДТП: деталі від МЗС

Понеділок 30 червня 2025 19:36
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Український автобус у Румунії потрапив у смертельну ДТП: деталі від МЗС Ілюстративне фото: український автобус у Румунії потрапив у смертельну ДТП (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Уранці 30 червня в румунському повіті Бакау сталася ДТП за участю автобуса з 60 українцями та мікроавтобуса. Серед постраждалих - громадянка України.

Про це РБК-Україна повідомили в МЗС України.

За даними МЗС, аварія сталась у ніч на 30 червня поблизу міста Бакеу (комуна Ніколая Белческу, Румунія - ред.). У ДТП потрапив пасажирський автобус українського автоперевізника, у якому перебувало 60 громадян України. Відомо, що автобус рухався за маршрутом Україна - Болгарія.

Інший учасник ДТП - мікроавтобус з румунською реєстрацією, у якому перебувало 5 громадян Румунії.

"Внаслідок зіткнення одна особа загинула (громадянка Румунії - ред.), троє - отримали поранення різного ступеню тяжкості: одна громадянка України та двоє громадян Румунії)", - розповіли в МЗС.

Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, українські водії були опитані в якості свідків. Громадяни України продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником.

Нагадаємо, вранці, 30 червня стало відомо, що у румунському повіті Бакау, автобус з 60 громадянами України зіткнувся мікроавтобусом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно неподалік від Варшави сталася серйозна аварія за участі українців.

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