Українським водіям підказали спосіб, як оформити ДТП "без проблем"

Європротокол - це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції з можливістю отримати відшкодування збитків. Хоча так легко "розійтись" на місці аварії можна не завжди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Європротокол можна використовувати, якщо:
Переваги користування європротоколом:
Як зазначають в поліції, скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.
"Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України)", - розповіли правоохоронці.
Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням bit.ly/2GNhGeg.
За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини, ще 24 774 постраждали. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.
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