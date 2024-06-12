UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські захисники на полі бою застосували дрон-машину, яка "стягла" зброю РФ (відео)

Фото: українські військові здобула трофейну зброю (ілюстративне фото GetyyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники, використовуючи дрон-машину, забрали з поля бою трофейне озброєння. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ у Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота операторів 63 бригади. Зустрівши ворожу групу вогнем та змусивши загарбників кинути зборю і втікати, вони випустили в поле дрон-машину.

"За допомогою спеціальної "клешні", вона "свиснула" кулемета і притягла його до власних позицій",  - розповідають у повідомленні. 

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, вчора ми розповідали, як українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Крім того, українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України