Українські захисники на полі бою застосували дрон-машину, яка "стягла" зброю РФ (відео)

Зазначається, що на відео показана робота операторів 63 бригади. Зустрівши ворожу групу вогнем та змусивши загарбників кинути зборю і втікати, вони випустили в поле дрон-машину.

"За допомогою спеціальної "клешні", вона "свиснула" кулемета і притягла його до власних позицій", - розповідають у повідомленні.