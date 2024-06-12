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Українські захисники на полі бою застосували дрон-машину, яка "стягла" зброю РФ (відео)

Україна, Середа 12 червня 2024 09:26
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Українські захисники на полі бою застосували дрон-машину, яка "стягла" зброю РФ (відео) Фото: українські військові здобула трофейну зброю (ілюстративне фото GetyyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники, використовуючи дрон-машину, забрали з поля бою трофейне озброєння. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ у Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота операторів 63 бригади. Зустрівши ворожу групу вогнем та змусивши загарбників кинути зборю і втікати, вони випустили в поле дрон-машину.

"За допомогою спеціальної "клешні", вона "свиснула" кулемета і притягла його до власних позицій", - розповідають у повідомленні.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, вчора ми розповідали, як українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Крім того, українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

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