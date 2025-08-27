ua en ru
Українські військові зафільмували, як окупант покалічився пострілом із РПГ (відео)

Україна, Середа 27 серпня 2025 13:58
Українські військові зафільмували, як окупант покалічився пострілом із РПГ (відео) Фото: російський загарбник поранив себе, вистріливши з РПГ у плече (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові зафільмували, як російський загарбник взяв ручний протитанковий гранатомет, упер собі в плече й вистрілив, внаслідок чого дістав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 60 окрему механізовану Інгулецьку бригаду.

Військові показали, як російський окупант поранився через власну ж необережність.

"Отак виглядає "геніальність" русні: взяв РПГ, уперед собі в плече й вистрілив. Хотів воювати - в результаті сам себе відправив у категорії "300". Що ж, самі себе знищують. Найефективніша тактика їхньої армії", - додали в бригаді.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія розв’язала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року. Відтоді окупанти щодня здійснюють масовані обстріли українських міст і сіл, застосовуючи артилерію, авіацію, ракети та безпілотники.

Через атаки гинуть і зазнають поранень мирні жителі, руйнується цивільна інфраструктура, житлові будинки, школи й лікарні. Українські сили оборони продовжують відбивати агресію та завдавати втрат ворогу по всій лінії фронту.

Зауважимо, що лише протягом минулої доби. 26 серпня, українськими військовими було зафіксовано майже 180 бойових зіткнень.

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні вранці, 27 серпня, детально розповів про ситуацію на кожному з напрямів фронту, а також показав карти бойових дій.

Варто зауважити, що, за даними Генштабу, минулої доби втрати російських загарбників склали майже тисячу осіб.

Водночас, військові повідомили, що у ніч на 27 серпня Повітряні сили України відбили масову атаку ворога.

