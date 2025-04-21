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Українські військові взяли в полон 9 окупантів в Курській області: з'явилось відео

Фото: українські військові взяли в полон 9 окупантів в Курській області (скріншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники взяли в полон чергових окупантів в Курській області. На цей раз здалися одразу дев'ять росіян.

"Девʼятьох військовослужбовців армії РФ взяли десантники з суміжниками у Курській області. Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога", - йдеться у повідомленні.

За словами українських десантників, росіяни спочатку згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але обрали полон та здались українським воїнам.

"Чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ у Курській області", - констатували військові.

Ситуація у Курській області

За останню добу, 20 квітня, у Курській області окупанти здійснили 184 обстріли, 17 з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників.

За даними на 19 квітня Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Також зафіксоване просування ворога на декількох ділянках.

Зазначимо, що росіяни намагаються захиститися від атак українських дронів за допомогою "антидронових коридорів". Найбільше їх як раз у Курській області.

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