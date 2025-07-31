Українські військові спалили рідкісну північнокорейську САУ на фронті: з'явилося відео

Що відомо про САУ "Коксан"

М1978 "Коксан" - північнокорейська САУ, про яку відомо дуже мало. Назву "Коксан" та номер дали їй американські військові - оскільки вперше про розробку стало відомо у 1978 році в корейському місті Коксан.

Припускається, що САУ розроблена на базі переданих після війни Радянським Союзом трофейних німецьких 170-мм та японських 150-мм гармат. Вперше її показали у 1985 році. Має дві модифікації - М1987 та М1989. Останню використовує Росія.

Вперше "Коксани" помітили у РФ у жовтні 2024 року. А перше підтверджене знищення САУ вдалося отримати 18 лютого 2025 року.

В березні 2025 року 413-й батальйон "Рейд" знищив на Донеччині ще одну САУ "Коксан", що було підтверджено відеозаписом. За даними самого батальйону, це була вже "п'ята САУ такого типу", знищена ударом дронів.