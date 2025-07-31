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Українські військові спалили рідкісну північнокорейську САУ на фронті: з'явилося відео

Україна, Четвер 31 липня 2025 20:33
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Українські військові спалили рідкісну північнокорейську САУ на фронті: з'явилося відео Фото: північнокорейська САУ М1989 "Коксан" (ЦТАК)
Автор: Антон Корж

Українські військові на фронті знищили рідкісну ціль - північнокорейську важку 180-мм самохідну гаубицю М1989/М1991 "Коксан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 14-го окремого полку безпілотних систем (БпАК).

Зазначається, що аеророзвідники виявили позицію САУ "Коксан" та скоригували по ній вогонь американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

"Внаслідок ураження сталася вторинна детонація боєкомплекту: артилерійську установку було повністю знищено, а шістьох військовослужбовців розрахунку - ліквідовано", - сказано у повідомленні.

Що відомо про САУ "Коксан"

М1978 "Коксан" - північнокорейська САУ, про яку відомо дуже мало. Назву "Коксан" та номер дали їй американські військові - оскільки вперше про розробку стало відомо у 1978 році в корейському місті Коксан.

Припускається, що САУ розроблена на базі переданих після війни Радянським Союзом трофейних німецьких 170-мм та японських 150-мм гармат. Вперше її показали у 1985 році. Має дві модифікації - М1987 та М1989. Останню використовує Росія.

Вперше "Коксани" помітили у РФ у жовтні 2024 року. А перше підтверджене знищення САУ вдалося отримати 18 лютого 2025 року.

В березні 2025 року 413-й батальйон "Рейд" знищив на Донеччині ще одну САУ "Коксан", що було підтверджено відеозаписом. За даними самого батальйону, це була вже "п'ята САУ такого типу", знищена ударом дронів.

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