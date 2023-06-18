Українські військові на півдні знищили чотири ворожих безпілотники

"18 червня 2023 року силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири безпілотники", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Херсонській області знищено два ударних БпЛА "Ланцет" і один БпЛА ZALA, а в Миколаївській області - один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Що за безпілотники

Для виконання спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості, був розроблений безпілотник з назвою "Орлан-10". Його основне завдання полягає в автоматизованому спостереженні та зборі інформації про різні об'єкти в складних територіальних умовах.

Безпілотник "Ланцет" призначений для проведення спостереження в широкому діапазоні метеоумов і аналізу підстильної поверхні. Він також здатний визначити ступінь завданих збитків, виявити вибухові пристрої, виконувати скидання вантажів, здійснювати прикордонний контроль і коригувати вогонь під час військових операцій або інших критичних ситуацій.

Херсонська область

З моменту початку російського вторгнення в Україну, територія регіону зазнає постійних атак з боку російських сил. На початку березня російські війська захопили контроль над містом Херсон і практично всією територією області. На початку листопада українські Збройні сили змогли звільнити правобережну частину Херсонської області, включно з Херсоном.

Однак лівий берег регіону досі перебуває під російською окупацією. Ця територія стала базою для російських військових операцій, і практично щодня росіяни запускають безпілотники для проведення розвідки та збору інформації.

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