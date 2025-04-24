Українські спецпризначенці знищили взвод КНДР у тилу РФ: з'явилось відео

Поо це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій (ССО).

"Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області Росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців", - йдеться у повідомленні.

Подробиці ближнього бою з корейцями у Курській області

Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.

"Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб - утричі більшої кількості за їхню - та зберегли ініціативу до його завершення", - зазначили в ССО.

Як зазначають військові, попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту.

"Група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі", - констатують спецпризначенці.