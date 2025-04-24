Українські спецпризначенці знищили взвод КНДР у тилу РФ: з'явилось відео
Українські Сили спецоперацій знищили взвод військових КНДР у Курській області. Кількість корейців переважала втричі.
Поо це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій (ССО).
"Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області Росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців", - йдеться у повідомленні.
Подробиці ближнього бою з корейцями у Курській області
Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.
"Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб - утричі більшої кількості за їхню - та зберегли ініціативу до його завершення", - зазначили в ССО.
Як зазначають військові, попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту.
"Група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі", - констатують спецпризначенці.
Участь військ КНДР у війні в Україні
Як повідомлялося, у січні ЗСУ взяли в полон двох військових КНДР у Курській області. Зробити це було непросто, бо зазвичай росіяни та інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.
Ще 14 грудня минулого року в ГУР заявили, що найближчим часом війська КНДР почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області.
Про те, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських солдатів, стало відомо на початку жовтня 2024 року.
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