Українські морпіхи та артилеристи знищили декілька складів: список втрат росіян за тиждень

Українські морські піхотинці та артилеристи продовжують бити по позиціях росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
З 17 по 23 вересня українські військові знищили:
Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців.
Нагадаємо, ЗСУ виявили нові пункти управління та місця підтягування резерву росіян. Наразі встановлюється вогневий контроль над ними, у тому числі і над залізницею, яку окупанти використовують для поповнення запасів з захопленого Криму.
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