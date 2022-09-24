Українські морпіхи та артилеристи знищили декілька складів: список втрат росіян за тиждень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ .

Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців.

Нагадаємо, ЗСУ виявили нові пункти управління та місця підтягування резерву росіян. Наразі встановлюється вогневий контроль над ними, у тому числі і над залізницею, яку окупанти використовують для поповнення запасів з захопленого Криму.

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