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Відомі розстрілами полонених. У Курській області знищено підрозділ морпіхів РФ

Фото: підрозділ морпіхів РФ у Курській області знищили українські десантники (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили підрозділ морпіхів РФ у Курській області. Були ліквідовані окупанти з 155-ї ОБрМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ.

"У Курській області десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ російських морпіхів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, "полювання" на окупантів, що вбивають українських полонених, пройшло успішно і буде продовжуватись надалі. 

Розстріли українських полонених

Російські військові постійно розстрілюють українських військових, які здаються або здалися в полон окупантам.

Наприклад, нещодавно в мережі поширилося відео розстрілу росіянами шести українських полонених. Доля сьомого бійця невідома, оскільки відео обривається. За фактом розстрілу українських військовополонених на Донеччині розпочато досудове розслідування.

Додамо, що це не перший подібний випадок. Наприкінці грудня повідомлялося, що російські війська розстріляли групу українських полонених. Тоді окупанти позбавили життя п'ятьох військових.

Додамо, що російські загарбники зі 155-ї ОБрМП відомі якраз жорстокими знущаннями над полоненими, а також розстрілами українських військових.

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