Відомі розстрілами полонених. У Курській області знищено підрозділ морпіхів РФ

Розстріли українських полонених

Російські військові постійно розстрілюють українських військових, які здаються або здалися в полон окупантам.

Наприклад, нещодавно в мережі поширилося відео розстрілу росіянами шести українських полонених. Доля сьомого бійця невідома, оскільки відео обривається. За фактом розстрілу українських військовополонених на Донеччині розпочато досудове розслідування.

Додамо, що це не перший подібний випадок. Наприкінці грудня повідомлялося, що російські війська розстріляли групу українських полонених. Тоді окупанти позбавили життя п'ятьох військових.

Додамо, що російські загарбники зі 155-ї ОБрМП відомі якраз жорстокими знущаннями над полоненими, а також розстрілами українських військових.

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