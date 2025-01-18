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Українські десантники підбили "мотолигу" РФ з гранатомету і взяли окупантів у полон

Фото: десантники взяли в полон шістьох росіян на Вовчанському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники підбили "мотолигу" РФ з гранатомету і взяли окупантів у полон. Операцію було проведено на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ.

"Противник намагався прорватися на бронетехніці, проте один із єгерів-десантників підбив ворожу МТ-ЛБ із гранатомету", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначили десантники, вцілілі росіяни спішилися та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України тримали оборону. 

"Єгері викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин", - зазначили у ДШВ.

При підтримці бійців штурмової групи дружнього підрозділу, десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів.

Десантники взяли в полон шістьох окупантів на Вовчанському напрямку (https://t.me/ua_dshv)

Ситуація на фронті

На фронті за останню добу зафіксували 174 бойові зіткнення. Росіяни продовжують тиснути біля Покровська, у Часовому Яру, Торецьку і не тільки.

Зокрема, росіяни докладають максимальних зусиль, щоб охопити Покровськ Донецької області. Окупанти намагаються наблизитися до околиць міста.

Додамо, що 17 січня у деяких медіа та в соцмережах розповсюджувалася інформація, що російські окупанти нібито зайшли у Покровськ. Однак ці дані не відповідають дійсності.

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