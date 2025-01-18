Українські десантники підбили "мотолигу" РФ з гранатомету і взяли окупантів у полон

Ситуація на фронті

На фронті за останню добу зафіксували 174 бойові зіткнення. Росіяни продовжують тиснути біля Покровська, у Часовому Яру, Торецьку і не тільки.

Зокрема, росіяни докладають максимальних зусиль, щоб охопити Покровськ Донецької області. Окупанти намагаються наблизитися до околиць міста.

Додамо, що 17 січня у деяких медіа та в соцмережах розповсюджувалася інформація, що російські окупанти нібито зайшли у Покровськ. Однак ці дані не відповідають дійсності.

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