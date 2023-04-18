Українські бійці збили російський дрон "Гранат-1" біля Бахмута

"Він (дрон - ред.) довго надокучав нашим побратимам, гудів та заважав працювати, ми вказали йому напрямок корабля, він і полетів", - зазначив оператор Сил спецоперацій.

Зазначимо, що "Гранат-1" - це бюджетний легкий дрон ближнього радіусу дії. Його злітна вага не перевищує 2,4 кг. Дальність польоту - до 15 км з максимальною швидкістю 75 км/год.

Нагадаємо, нещодавно українські військові з безпілотників знищили російську зенітну установку.

Окрім того, захисники показували відео, як снайпери в Бахмуті відпрацювали по ворожих штурмовиках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.