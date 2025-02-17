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Українські бійці ракетою з ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90 (відео)

Понеділок 17 лютого 2025 19:32
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Українські бійці ракетою з ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90 (відео) Фото: ЗСУ ракетою з ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90 (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На Новопавлівському напрямку українській військові ракетою з ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90. Бойову роботу зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Родной" - під такою назвою танк противника днями йшов на штурм українських оборонних позицій. Однак пострілом з протитанкового ракетного комплексу Javelin ворожий панцерник не доїхав до своєї мети. Ракета "Святого Джевеліна" зупинила "найкращий" танк "другої армії" світу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили військові, пізніше бійці з батальйону безпілотних систем бригади допалили ворожий танк. Від нього залишилась лише купа металобрухту.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 859 тисяч військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Також українські воїни знищили 16 танків, 52 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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