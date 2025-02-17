Українські бійці ракетою з ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90 (відео)

На Новопавлівському напрямку українській військові ракетою з ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90. Бойову роботу зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Родной" - під такою назвою танк противника днями йшов на штурм українських оборонних позицій. Однак пострілом з протитанкового ракетного комплексу Javelin ворожий панцерник не доїхав до своєї мети. Ракета "Святого Джевеліна" зупинила "найкращий" танк "другої армії" світу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили військові, пізніше бійці з батальйону безпілотних систем бригади допалили ворожий танк. Від нього залишилась лише купа металобрухту.