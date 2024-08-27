Українська влада вивчала можливість блокування Telegram, але відмовилася від цієї ідеї

Як підтверджують різні джерела РБК-Україна у владі, політичного рішення щодо заборони Telegram не було ухвалено. Але кілька місяців тому це питання обговорювалося на високому рівні. Президенту Володимиру Зеленському підготували аналітичний документ про плюси і мінуси заборони, за підсумками чого було вирішено нічого різкого не робити.

Тим більше, що певний контакт, не на інституційному, а на особистому рівні, між українською владою та адміністрацією месенджера все ж таки є. Про це РБК-Україна сказали кілька не зв'язаних між собою джерел. І іноді цей канал зв'язку дозволяє вирішувати точкові питання, зокрема пов'язані з блокуванням тих чи інших шкідливих каналів.

"Якби прийняли рішення блокувати Telegram, технічно це можна реалізувати досить просто. Спробуйте зараз в AppleStore або Play Market в Україні завантажити додаток Вконтакте або Однокласники. Ви їх там уже не знайдете. І так само не знайшли б і Telegram", - каже РБК-Україна один із обізнаних у цьому питанні співрозмовників у владі.

За словами іншого джерела в силових відомствах, як варіант, розглядалася можливість переконати чи змусити Павла Дурова під загрозою блокування месенджера відкрити юридичну особу в Україні - по суті, представництво компанії у нас у країні, через яку українська влада та силовики могли б оперативно вирішувати проблеми, пов'язані з месенджером.

"Це варіант, який би змусив Telegram працювати в рамках законодавства. Що ж до питання анонімних каналів, це можна вирішити на рівні зміни закону про медіа, грубо кажучи, прирівнявши канали до ЗМІ та зобов'язати їх розкрити своїх бенефіціарів. Якщо у Раді сильно про це переживають, можуть самі ініціювати зміни", - розмірковує співрозмовник.

Затримання Дурова в Парижі

Telegram був заснований у 2013 році братами Миколою і Павлом Дуровими, які також є засновниками російської соціальної мережі ВКонтакте. Головний офіс компанії знаходиться в Дубаї. Точна кількість активних користувачів Telegram не розголошується. Називаються цифри близько 900 млн.

Французькі правоохоронці 24 серпня затримали засновника Telegram Павла Дурова в аеропорту під Парижем. Справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством.

Дурова звинувачують за 12 статтями, серед яких відмова надати інформацію за запитами уповноважених органів, співучасть у зберіганні зображень неповнолітніх порнографічного характеру, співучасть у поширенні наркотиків, співучасть у розповсюдженні хакерських програм.