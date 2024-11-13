Українська та ізраїльська трагедії глибоко переплетені з глобальним антисемітизмом, – Єврокомісія

"Рівень антисемітизму вже був тривожно високим до нападів ХАМАСу. З початком агресивної війни Росії проти України, яка загострила антисемітські настрої після погрому ХАМАСу та війни, що розпочалася в Газі, антисемітизм стрімко зріс", - сказала Шнурбайн.

Вона відзначила, що у Європі спостерігається значне зростання кількості інцидентів на ґрунті ненависті, спрямованих проти євреїв. Серед таких дій - підпали єврейських приміщень, в тому числі синагог, фізичні напади на євреїв, їхні будинки, ресторани і магазини.

По всій Європі пам'ятники Голокосту були спотворені неправдивими порівняннями євреїв і нацистів, тим самим тривіалізуючи Шоа (Shoah, іврит: означає "катастрофа" або "знищення" і використовується для позначення Голокосту – Ред.).

"Майже всі євреї в ЄС стикаються з антисемітизмом онлайн чи офлайн, а вісім з десяти уникають носити чи демонструвати на людях предмети, за якими їх можна було б впізнати як євреїв. Інциденти, які ми спостерігали протягом останнього року, нагадали нам про найтемнішу сторінку в історії Європи. Можливо, вперше за довгу і болісну історію антисемітизму на цьому континенті ми не лише боремося з антисемітизмом, але й активно долучаємося до розвитку єврейського життя", - повідомила Шнурбайн.

За її словами, Єврокомісія вжила заходів для підтримки української єврейської громади. Так, у 2023 році Комісія виділила 1,4 млн євро для надання першої допомоги, захисту та евакуації людей, включаючи тих, хто пережив Голокост, у безпечні місця в Україні та в ЄС. Крім того, було виділено 7 млн євро на боротьбу з антисемітизмом та збереження єврейської спадщини в Україні.

"Наша кінцева мета - забезпечити євреїв життям без побоювань щодо безпеки і можливістю вести своє життя відповідно до своїх релігійних і культурних традицій, як і всі інші. І так само, як і єврейська громада в Україні та Європі, ми продовжуємо повністю підтримувати народ України в його боротьбі проти агресора", - сказала координаторка Єврокомісії з боротьби з антисемітизмом.

Як відомо, організаторами Kyiv Jewish Forum є Єврейська конфедерація України на чолі з Борисом Ложкіним, який також є віцепрезидентом Всесвітнього Єврейського Конгресу, та The Jerusalem Post.

Цьогоріч основним майданчиком для проведення П’ятого Київського єврейського форуму став Вашингтон. Медіапартнерами KJF-2024 виступили NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.

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