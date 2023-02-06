"Українська команда" з початку російського вторгнення передала понад 650 тонн допомоги, - Палатний

Понад 131 тисяча людей отримала допомогу від волонтерського штабу "Українська команда" з початку широкомасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника штабу Артура Палатного на зборах організації в Facebook.
"Допомогу від "Української команди" отримали понад 131 тисяча людей з початку широкомасштабного російського вторгнення. Загальна вартість допомоги склала понад 110 мільйонів гривень", - зазначив Палатний.
За словами Палатного, всього було відправлено понад 650 тонн вантажів допомоги цивільному населенню та військовим.
"Один з головних напрямків нашої роботи - допомога нашим військовим, які боронять українську землю. Завдяки проекту "Бандерпечі" нам вдалось зігріти понад 12 тисяч військових. Також в рамках нашого проекту "Тепло на фронт" ми передали понад 22 000 індивідуальних зігріваючих наборів для наших бійців", - повідомив Палатний.
Також, керівник волонтерського штабу розповів про інші напрямки роботи "Української команди", зокрема про десятки переданих автомобілів, квадрокоптерів і тепловізорів, а також сотні одиниць форми для Сил оборони України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти за добу 37 разів відкривали вогонь у мирних населених пунктах Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Чотири особи отримали поранення.
Також ми писали, що вночі та вранці росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.
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