"Українська команда" з початку російського вторгнення передала понад 650 тонн допомоги, - Палатний

"Допомогу від "Української команди" отримали понад 131 тисяча людей з початку широкомасштабного російського вторгнення. Загальна вартість допомоги склала понад 110 мільйонів гривень", - зазначив Палатний.

За словами Палатного, всього було відправлено понад 650 тонн вантажів допомоги цивільному населенню та військовим.

"Один з головних напрямків нашої роботи - допомога нашим військовим, які боронять українську землю. Завдяки проекту "Бандерпечі" нам вдалось зігріти понад 12 тисяч військових. Також в рамках нашого проекту "Тепло на фронт" ми передали понад 22 000 індивідуальних зігріваючих наборів для наших бійців", - повідомив Палатний.

Також, керівник волонтерського штабу розповів про інші напрямки роботи "Української команди", зокрема про десятки переданих автомобілів, квадрокоптерів і тепловізорів, а також сотні одиниць форми для Сил оборони України.