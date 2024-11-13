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"Українська команда" оголосила терміновий збір на зігріваючі набори для захисників

Середа 13 листопада 2024 12:08
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"Українська команда" оголосила терміновий збір на зігріваючі набори для захисників Фото: "Українська команда" оголосила терміновий збір на зігріваючі набори для захисників (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" терміново збирає на зігріваючі набори для передової. Вартість одного набору – 100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Позиції захисників вже засипає снігом! "Українська команда" робить терміновий збір «Тепло на фронт» на зігріваючі набори. Як і минулого року, у наборі: грілки для тіла, сухий душ та антибактеріальна присипка. Щоб нашим було чисто, сухо, тепло!", - йдеться у публікації "Української команди".

Вартість одного зігріваючого набору – 100 гривень, повідомляють волонтери.

"Донать 100 гривень, щоб зігріти одного воїна. 3 тисячі грн — зігрієш цілий взвод. Якщо закинеш 10 тисяч грн - подаруєш тепло для цілої роти. Або донать, скільки забажаєш! Зігрій своїх, щоб вороги палали!", - закликають в "Українській команді".

Долучитися до збору "Тепло на фронт": Приватбанк, Монобанк, UAPay, Повні реквізити.

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