Українка Цуренко пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллсу

Півфінальні матчі кваліфікації престижного турніру в американському Індіан-Веллсі по-різному провели українські тенісистки Леся Цуренко та Катаріна Завацька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Indian Wells 2023, кваліфікація, 1/2 фіналу
Завацька – Ліс – 0:2 (2:6, 6:7)
Цуренко – Таунсенд – 2:1 (6:7, 6:1, 6:1)
Першою на корті з'явилася Завацька. Програвши дебют зустрічі, українка зі зворотним брейком повернулася до гри (2:2). Та це враження виявилося хибним, оскільки німкеня Ліс взяла 4 гейми поспіль і закрила сет за 36 хвилин.
Друга партія виявилася конкурентнішою. Суперниці тричі обмінювалися брейками та довели справу до тай-брейку. Проте, вже там боротьби не вийшло. Ліс із двома брейками легко дотиснула Завацьку, реалізувавши з першої спроби матч-пойнт (7:2).
Дві години з гаком на злам спротиву американки Таунсенд витратила Цуренко. Запекла боротьба з двома обмінами брейками закінчилася тай-брейком у першому сеті. Там господарка кортів зіграла краще (7:5).
Українська тенісистка натомість реабілітувалася у двох наступних партіях. За два сети Цуренко віддала лише два гейми суперниці. Щоправда, сценарій був різним. Якщо у другій партії американка двічі програла свої подачі, то в третій пручалася до останнього. Цуренко змогла реалізувати матч-пойнт лише з четвертого разу.
За путівку в основну сітку змагань українка позмагається з британкою Кеті Бултер. Попередньо матч запланований на 23:00 вівторка. Якщо інші поєдинки затягнуться, то старт зустрічі змістять на ніч середи.
До слова, українка Костюк піднялася в топ-40 рейтингу WTA після тріумфу в Остіні.
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