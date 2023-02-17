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Українка стала синхроністкою року в Європі: результати голосування

Фото: Марта Фєдіна – найкраща синхроністка Європи-2022 (facebook.com/leneuropeanaquatics)
Автор: Антон Федорців

Європейська ліга плавання визнала українську артистичну плавчиню Марту Фєдіну найкращою синхроністкою за підсумками 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

21-річна спортсменка підкорила серця вболівальників і оглядачів вдалими виступами впродовж сезону. Українка виборола низку нагород на чемпіонатах світу та Європи.

На планетарному форумі Фєдіна здобула перші в кар'єрі медалі. У Будапешті вона тріумфувала в складі збірної України в комбінації та гайлайті. Натомість на Євро-2022 молода синхроністка виграла ще 6 нагород. Вона стала чемпіонкою Європи в групових і сольних змаганнях.

Фєдіна в своїй номінації здобула 60,61% голосів респондентів. Українська спортсменка впевнено випередила італійку Лінду Черруті та Васілікі Александрі з Австрії. Ті разом набрали трохи менше 40%.

Серед інших номінацій змагалися і вітчизняні стрибуни у воду – Олексій Середа та Софія Лискун. Вони за результатами голосування стали другими в чоловічій і жіночій номінаціях відповідно. У гайдавінгу 2-ге місце посіла ще одна українка – Антоніна Вишиванова.

До слова, раніше Росія втратила право на проведення чемпіонату світу з водних видів спорту-2025.

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