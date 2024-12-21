Українка постраждала від теракту на різдвяному ярмарку в Німеччині

Автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку у німецькому місті Магдебург. Під час теракту постраждала громадянка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За даними українського МЗС, серед постраждалих від нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 року народження.

"Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу. Сподіваємося на якнайшвидше одужання нашої громадянки", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Вчора ввечері у німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку. Унаслідок події багато постраждалих.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга.

Згодом повідомлялось, що в результаті теракту загинули понад 10 осіб. Однак пізніше ЗМІ написали про загибель п'яти людей, а ще понад 200 людей отримали поранення.

Як пише Reuters, серед загиблих - дев'ятирічна дитина та четверо дорослих, приблизно 41 поранений має серйозні або критичні травми.

Також у Німеччині вже йде розслідування щодо затриманого водія - 50-річного лікаря-психіатра, який є громадянином Саудівської Аравії. Чоловік проживає в Німеччині вже майже 20 років та був заарештований на місці події.