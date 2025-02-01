В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом: в МОЗ нагадали правила безпеки

За інформацією служби екстреної медичної допомоги, у грудні було зареєстровано 11 випадків отруєння чадним газом. П’ятеро дорослих не вдалося врятувати, і вони загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Чадний газ (монооксид вуглецю) утворюється при неповному згорянні вуглецевмісних матеріалів. Найчастіше він виділяється під час роботи:
Для того, щоб безпечно користуватись приладами для обігріву:
МОЗ зазначає, що отруєння чадним газом викликає гіпоксію - стан, пов'язаний із браком кисню. Це може призвести до серйозних ушкоджень мозку та серця. Основні симптоми:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові у січні сталось масове отруєння чадним газом.
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