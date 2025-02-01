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В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом: в МОЗ нагадали правила безпеки

Ілюстративне фото: в Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом ( brovary net ua)
Автор: Сергій Пишкін

За інформацією служби екстреної медичної допомоги, у грудні було зареєстровано 11 випадків отруєння чадним газом. П’ятеро дорослих не вдалося врятувати, і вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

За яких умов виділяється чадний газ 

Чадний газ (монооксид вуглецю) утворюється при неповному згорянні вуглецевмісних матеріалів. Найчастіше він виділяється під час роботи:

  • двигунів внутрішнього згоряння автомобілів, суден;
  • дров'яних, газових або вугільних печей;
  • портативних бензинових генераторів;
  • камінів, вугільних грилів;
  • газових водонагрівачів і колонок;
  • гасових обігрівачів.

Для  того, щоб безпечно користуватись приладами для обігріву: 

  • контролюйте процес: не залишайте ввімкнені обігрівальні прилади без нагляду.
  • дотримуйтеся безпечної відстані: не розташовуйте бензинові генератори чи двигуни ближче ніж 6 метрів до вікон, дверей або вентиляційних отворів.
  • перевіряйте обладнання: регулярно оглядайте газові прилади, димоходи й вентиляційні канали на предмет несправностей.
  • дотримуйтеся правил використання: тримайте заслінку печі чи каміна відкритою під час їх роботи.
  • уникайте небезпечних комбінацій: не використовуйте одночасно електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.
  • провітрюйте приміщення: забезпечуйте регулярний доступ свіжого повітря.
  • використовуйте детектори: встановіть датчики чадного газу для контролю концентрації небезпечної речовини.

Отруєння чадним газом

МОЗ зазначає, що отруєння чадним газом викликає гіпоксію - стан, пов'язаний із браком кисню. Це може призвести до серйозних ушкоджень мозку та серця. Основні симптоми:

  • головний біль;
  • нудота;
  • запаморочення;
  • прискорене серцебиття;
  • слабкість, сильна втома;
  • сплутаність свідомості.

Для того, щоб допомогти під час отруєння чадним газом: 

  • вимкніть джерела газу: усуньте всі прилади, крім електричних, та провітріть приміщення;
  • винесіть потерпілого на свіже повітря: покладіть його, підклавши подушку чи валик для зручності;
  • полегшіть дихання: розстебніть комір, зніміть пояс або інший тісний одяг;
  • викличте медичну допомогу: телефонуйте за номером 103.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові у січні сталось масове отруєння чадним газом.

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Мінстерство охорони здоров'я України