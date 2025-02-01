В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом: в МОЗ нагадали правила безпеки
За інформацією служби екстреної медичної допомоги, у грудні було зареєстровано 11 випадків отруєння чадним газом. П’ятеро дорослих не вдалося врятувати, і вони загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
За яких умов виділяється чадний газ
Чадний газ (монооксид вуглецю) утворюється при неповному згорянні вуглецевмісних матеріалів. Найчастіше він виділяється під час роботи:
- двигунів внутрішнього згоряння автомобілів, суден;
- дров'яних, газових або вугільних печей;
- портативних бензинових генераторів;
- камінів, вугільних грилів;
- газових водонагрівачів і колонок;
- гасових обігрівачів.
Для того, щоб безпечно користуватись приладами для обігріву:
- контролюйте процес: не залишайте ввімкнені обігрівальні прилади без нагляду.
- дотримуйтеся безпечної відстані: не розташовуйте бензинові генератори чи двигуни ближче ніж 6 метрів до вікон, дверей або вентиляційних отворів.
- перевіряйте обладнання: регулярно оглядайте газові прилади, димоходи й вентиляційні канали на предмет несправностей.
- дотримуйтеся правил використання: тримайте заслінку печі чи каміна відкритою під час їх роботи.
- уникайте небезпечних комбінацій: не використовуйте одночасно електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.
- провітрюйте приміщення: забезпечуйте регулярний доступ свіжого повітря.
- використовуйте детектори: встановіть датчики чадного газу для контролю концентрації небезпечної речовини.
Отруєння чадним газом
МОЗ зазначає, що отруєння чадним газом викликає гіпоксію - стан, пов'язаний із браком кисню. Це може призвести до серйозних ушкоджень мозку та серця. Основні симптоми:
- головний біль;
- нудота;
- запаморочення;
- прискорене серцебиття;
- слабкість, сильна втома;
- сплутаність свідомості.
Для того, щоб допомогти під час отруєння чадним газом:
- вимкніть джерела газу: усуньте всі прилади, крім електричних, та провітріть приміщення;
- винесіть потерпілого на свіже повітря: покладіть його, підклавши подушку чи валик для зручності;
- полегшіть дихання: розстебніть комір, зніміть пояс або інший тісний одяг;
- викличте медичну допомогу: телефонуйте за номером 103.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові у січні сталось масове отруєння чадним газом.
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