В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом: в МОЗ нагадали правила безпеки

За інформацією служби екстреної медичної допомоги, у грудні було зареєстровано 11 випадків отруєння чадним газом. П’ятеро дорослих не вдалося врятувати, і вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

За яких умов виділяється чадний газ Чадний газ (монооксид вуглецю) утворюється при неповному згорянні вуглецевмісних матеріалів. Найчастіше він виділяється під час роботи: двигунів внутрішнього згоряння автомобілів, суден;

дров'яних, газових або вугільних печей;

портативних бензинових генераторів;

камінів, вугільних грилів;

газових водонагрівачів і колонок;

гасових обігрівачів. Для того, щоб безпечно користуватись приладами для обігріву: контролюйте процес: не залишайте ввімкнені обігрівальні прилади без нагляду.

дотримуйтеся безпечної відстані: не розташовуйте бензинові генератори чи двигуни ближче ніж 6 метрів до вікон, дверей або вентиляційних отворів.

перевіряйте обладнання: регулярно оглядайте газові прилади, димоходи й вентиляційні канали на предмет несправностей.

дотримуйтеся правил використання: тримайте заслінку печі чи каміна відкритою під час їх роботи.

уникайте небезпечних комбінацій: не використовуйте одночасно електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

провітрюйте приміщення: забезпечуйте регулярний доступ свіжого повітря.

використовуйте детектори: встановіть датчики чадного газу для контролю концентрації небезпечної речовини. Отруєння чадним газом МОЗ зазначає, що отруєння чадним газом викликає гіпоксію - стан, пов'язаний із браком кисню. Це може призвести до серйозних ушкоджень мозку та серця. Основні симптоми: головний біль;

нудота;

запаморочення;

прискорене серцебиття;

слабкість, сильна втома;

сплутаність свідомості. Для того, щоб допомогти під час отруєння чадним газом: вимкніть джерела газу: усуньте всі прилади, крім електричних, та провітріть приміщення;

винесіть потерпілого на свіже повітря: покладіть його, підклавши подушку чи валик для зручності;

полегшіть дихання: розстебніть комір, зніміть пояс або інший тісний одяг;

викличте медичну допомогу: телефонуйте за номером 103.