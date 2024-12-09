В Україні змінили рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19: важливі деталі

Раніше ми писали, що буде, якщо одночасно захворіти на COVID-19 і грип. У листопаді захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 зросла майже на 4%, втім поки епідеміологічний поріг не перевищила. Лише за тиждень з 4 по 10 листопада занедужали понад 115 тисячі українців, більш як половина з них - діти.

У Центрі громадського здоров'я наголосили, що на коронавірус і грип можна захворіти одночасно - цей процес називається коінфекцією. Це може призвести до серйознішого перебігу хвороби.

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