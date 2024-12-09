В Україні змінили рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19: важливі деталі

Рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 в Україні дещо змінили. Відтепер ревакцинація потрібна лише групам медичного та професійного ризику.

Про це в інтерв’ю розповів заступник міністра охорони здоров‘я та головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров’я.

Відповідно до національних рекомендацій щодо вакцинації проти COVID-19 базовий курс складає одне щеплення. Водночас ревакцинація показана лише для груп медичного та професійного ризику. "Професійний ризик - це медичні працівники, фахівці сфери обслуговування або ті, хто мають часті контакти з великими масами населення, у тому числі, вчителі. А група медичного ризику - це ті, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет або інші якісь важкі стани", - зазначив Кузін. Ревакцинацію для осіб з медичним або професійним ризиком необхідно проводити щорічно. Зокрема, кожні 6-12 місяців перед початком епідемічного сезону.