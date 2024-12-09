В Україні змінили рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19: важливі деталі
Рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 в Україні дещо змінили. Відтепер ревакцинація потрібна лише групам медичного та професійного ризику.
Про це в інтерв’ю розповів заступник міністра охорони здоров‘я та головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров’я.
Відповідно до національних рекомендацій щодо вакцинації проти COVID-19 базовий курс складає одне щеплення. Водночас ревакцинація показана лише для груп медичного та професійного ризику.
"Професійний ризик - це медичні працівники, фахівці сфери обслуговування або ті, хто мають часті контакти з великими масами населення, у тому числі, вчителі. А група медичного ризику - це ті, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет або інші якісь важкі стани", - зазначив Кузін.
Ревакцинацію для осіб з медичним або професійним ризиком необхідно проводити щорічно. Зокрема, кожні 6-12 місяців перед початком епідемічного сезону.
Раніше ми писали, що буде, якщо одночасно захворіти на COVID-19 і грип. У листопаді захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 зросла майже на 4%, втім поки епідеміологічний поріг не перевищила. Лише за тиждень з 4 по 10 листопада занедужали понад 115 тисячі українців, більш як половина з них - діти.
У Центрі громадського здоров'я наголосили, що на коронавірус і грип можна захворіти одночасно - цей процес називається коінфекцією. Це може призвести до серйознішого перебігу хвороби.
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